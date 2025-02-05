本田提議納子公司引日產反彈 經營整合協商恐破局

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（中央社東京5日綜合外電報導）日媒報導，2024年底公開宣示邁向經營整合的日本兩大汽車製造商本田汽車及日產汽車，傳出本田提議將日產納為子公司後，引發日產方面強烈反彈，雙方經營整合協商恐面臨破局。

本田與日產2024年12月23日舉行記者會，宣示決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市。屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。

日本讀賣新聞報導，不過，本田與日產的經營整合協商似已開始籠罩陰霾。相關人士透露，本田方面日前提議將日產納為子公司，引發日產方面強烈反彈，認為此舉將導致日產失去經營主導權。因此，雙方針對經營整合的協商可能面臨破裂。

日產幹部昨天表示，「要滿足雙方股東都能接受的條件幾乎是不可能，（經營整合）已然無望」。

儘管雙方去年宣布邁向經營整合，但日產在制定公司重整計畫進展遲緩，對此感到不耐的本田傾向將日產納為子公司，藉由掌握主導權斷然執行重整。

日產方面雖然從上個週末以來展開內部協商，但內部意見逐漸彙整為無法接受成為本田的子公司。本田方面似乎也向外界透露，若提議遭日產拒絕的話，協商破裂將難以避免。

本田與日產原訂今年1月底要公布邁向經營整合協商的大方向，但1月31日時已表示將延至2月中旬。

日產方面的相關人士昨天說，「雖然期待協商不要破裂，但（經營整合）情勢嚴峻」；本田方面的相關人士也表示，「日產方面缺乏緊張感，本田也沒有多餘時間再拖下去」。

日產面對業績快速惡化，去年11月宣布全球裁員9000人，並縮小在美國、泰國及日本子公司的生產規模，但本田方面認為這些對策還不夠。

本田社長三部敏宏在去年12月記者會上曾說，「如果（本田與日產）無法成為獨立運作的兩家公司，經營整合的討論就無法成功」。

另一個值得關注的動向，就是日產作為最大股東的三菱汽車原本也在檢討加入日產與本田的經營整合，但目前傾向維持上市狀態。

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三菱在2月3日的決算記者會上說，待本田與日產的協商方向出爐後，再來判斷如何參與。

朝日新聞今天報導，相關人士透露，本田與日產近期將各自召開董事會，針對有關中止經營整合協商等事項進行討論。（譯者：黃名璽）1140205