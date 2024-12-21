傳Honda、Nissan將談合併 戈恩：難產生加乘效應

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本2大汽車製造商本田（Honda Motor）和日產（Nissan Motor）可能就合併展開談判，日產前董事長戈恩接受彭博社（Bloomberg News）專訪時表示，這兩家公司合併難產生加乘效應。另他說可理解鴻海想購買汽車公司。

日本讀賣新聞報導，戈恩（Carlos Ghosn）20日接受彭博社專訪，針對本田將與日產將展開合併的談判一事發表看法。戈恩說：「難產生加乘效應，合併的交易不切實際」。

戈恩認為，本田與日產將展開談判，背後是有來自日本政府的壓力。戈恩表示，「日本經濟產業省的影響力，本田被逼得要去談這筆交易」。

他進一步表示，「日產與本田在事業上幾乎無互補性，兩家公司在市場上推出的品牌與產品類似」。

有關日產的經營狀況，戈恩說：「日產在美國、中國陷入苦戰，也看不出將來的計畫。日產內部的恐慌狀態漸擴大。」

有媒體報導，鴻海有意收購日產部分股權，正在法國與日產大股東雷諾（Renault）洽談釋股意願。

對此，戈恩表示，「可以理解像鴻海這種由非常認真、務實的經營層所率領的公司想購買汽車公司。」

擁有法國、黎巴嫩和巴西3重國籍的戈恩，原本擔任法國車廠雷諾、日產和三菱（Mitsubishi Motors）3方聯盟的董事長暨執行長。他與左右手凱利（Greg Kelly）被控涉嫌財務不法行為，2018年11月在日本遭到逮捕。兩人皆否認犯行。

戈恩在保釋期間，於2019年12月用不當的方式逃亡。他藏身於一個放置音響設備的箱子，再利用私人飛機偷偷運出日本。他最後抵達黎巴嫩首都貝魯特，因為黎巴嫩和日本之間並無引渡條約。（編輯：唐佩君）1131221