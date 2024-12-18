鴻海增資ZF子公司逾10億元 拚車用底盤系統
2024/12/18 12:32
（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海今天上午公告，透過子公司轉投資方式，向ZF Foxconn Chassis Modules GmbH增資3010萬歐元（約新台幣10.28億元），再取得Class A特別股。
鴻海在去年7月宣布，與德國ZF集團合作開發乘用車底盤系統，投資新台幣近190億元取得ZF Foxconn Chassis Modules GmbH普通股比重50%以及Class A特別股。
鴻海今天說明，此次投資主要目的為長期投資，Class A 特別股為可轉換特別股，實際轉換價格依交易合約規定辦理。
產業人士指出，ZF Chassis Modules GmbH是車用第1階（Tier 1）廠商ZF將旗下axle組裝部門分拆出來，ZF Chassis Modules GmbH前3大客戶包括梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）、BMW及Stellantis，藉此鴻海也打進歐洲傳統車廠供應鏈。（編輯：張均懋）1131218
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