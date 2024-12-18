傳Honda與Nissan談合併 本田汽車社長：尚未決定

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本媒體報導，日本2大車廠本田（Honda Motor）和日產汽車（Nissan Motor）將啟動合併談判。本田社長三部敏宏今天表示，「尚未敲定任何事項」，並未否認這種可能性。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，本田與日產汽車正尋求在單一控股公司下營運，且很快會為這個新實體簽署合作備忘錄。本田與日產汽車還考慮將三菱汽車（Mitsubishi Motors）納入這家新控股公司中；日產現為三菱汽車的大股東。

日本放送協會（NHK）、「朝日電視台」報導，三部敏宏上午在東京都面對媒體時回應：「目前正在評估包含合作在內的事宜，也在討論其他可能性，但是目前尚未有所決定，也未正式宣布任何事情。」

三部接著說：「如果有決定什麼事項，會通知大家。」

上述3家公司分別發布聲明表示：「這並非本公司發布的消息。正在多方面評估關於結合各公司的優勢，未來展開合作，包含報導內容在內的事宜，不過目前尚未有已經決定的事實。」

NHK與日經提到，從2023年全球車輛銷量來看，本田共398萬輛排名第7，日產汽車337萬輛排名第8，合計735萬輛，若再加上三菱汽車的78萬輛在內，3家企業的汽車銷售量去年總計超過800萬輛。

若本田與日產汽車合併，或是這兩家車廠再加上三菱汽車整併成真，以去年銷量來看，將擠下全球銷量730萬輛、排名第3的韓國現代汽車公司（Hyundai Motor Co.），躍居全球第3大汽車集團。

這項消息傳出後，東京證券交易所為了確認相關報導是否屬實，上午8時20分起一度停止日產股票交易，後來於8時56分重啟交易。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1131218