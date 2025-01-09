加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
首頁 / 證券
大立光
新聞專題
大立光1/230
首頁 / 證券

大立光：1、2月合計動能優於去年 機器人客戶已送樣

2025/1/9 16:34（1/9 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）大立光第4季毛利率逼近6成大關，執行長林恩平表示，受惠客戶出貨獎金結算挹注，估今年1、2月合計出貨動能會優於去年同期；針對人形機器人領域，林恩平說，已向客戶送樣，且客戶不只一個，但會拉多少貨有待觀察。

大立光今天召開法人說明會，公布2024年第4季財報，第4季毛利率59.15%，稅後淨利新台幣86.76億元，季增30.86%，年增74.5%，每股盈餘65.01元，創歷史單季新高；累計2024年每股盈餘194.17元，創歷年次高，僅次於2019年的210.7元，也優於前年134.13元。

針對第4季毛利顯著增加，林恩平表示，除了產品組合較好，良率效率也還可以，更大受惠是客戶業績獎金挹注，2023年、2024年結算的出貨達到高比例，他指出，幾乎所有客戶會給類似獎金，只是以前都沒有發生在大案子上，貢獻不明顯。

至於今年首季動能，他表示，「今年1、2月加起來出貨，會優於去年同期，1月則和2月差不多」。他也認為，首季毛利率不太可能複製第4季的榮景。

至於市場傳出蘋果和三星都將推出超薄手機，林恩平評論，超薄手機鏡頭製造確實會比較難，因為鏡頭壓低後，從光學設計面上會提高難度；至於這個產品是今年還是明年量產，他僅說「本來就有在做，但是量不多」，也坦言首季稼動率並未滿載。

針對火熱的「機器人之眼」話題，林恩平表示，機器視覺都有在做，「規格不會比手機高，是要不要做的問題」，而擴增實境（AR）的精密零件，要看個別公司有沒有能力接單。目前驗證兩重點，一是夜視功能，白天要看得到，晚上要能看AR，另一個是要防撞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以人形機器人而言，林恩平表示，大立光目前已向客戶送樣，並驗證通過，大立光會參與，並提供5P（5片塑膠鏡片）方案，但會拉貨多少不知道，且客戶不只一個，出貨以鏡頭加上模組為主，他透露「目前硬體OK」，軟體準備好就可以開始出貨；但他坦言，送樣跟量產過關是兩回事。

針對手機市場，他表示，客戶都有給整年訂單能見度，高規格的旗艦機幾乎都有參與，大部分以主鏡頭為主。（編輯：張均懋）1140109

延伸閱讀
大立光法說 去年第4季毛利率59% 全年每股賺194.17元
林恩平
大立光明年1/9法說會 關注蘋果訂單與機器視覺進展大立光11月動能放緩 營收月減8%年減11%
大立光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大立光法說 去年第4季毛利率59% 全年每股賺194.17元
27
更多編輯台推薦新聞：