大立光搶攻機器人商機 股價漲逾8%帶旺光學族群

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（中央社記者江明晏台北10日電）大立光董事長林恩平透露，切入人形機器人領域，已送樣獲驗證，加上今年1、2月出貨動能成長。大立光今天股價揚眉吐氣，漲逾8%，帶動全年營收創高的光學二哥玉晶光，以及今國光、亞光等光學族群股價走揚。

光學鏡頭龍頭廠大立光9日召開法人說明會，林恩平釋出好消息，包括今年1、2月動能將會比去年同期成長，市場關注的人形機器人領域，大立光也首度表態送樣已獲得客戶驗證，且客戶不只一個。

大立光今天股價走高，早盤一度漲逾8%，至2815元，光學二哥玉晶光股價也報喜，玉晶光股價漲約2%。

玉晶光12月營收新台幣14.48億元，月減28.7%，較去年同期減少20.37%；累計全年合併營收231.8億元，年增6.96%。

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玉晶光表示，12月因客戶需求減緩，營收衰退，但2024整年營收及獲利仍較2023年增加，且是歷年新高，2025年新機種的開發也都如期進行中，對今年營運展望樂觀看待。

其他光學股包括今國光、中揚光勁揚，亞光、佳能也出現反彈。（編輯：楊蘭軒）1140110