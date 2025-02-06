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美股收高台積電ADR勁揚 法人：有利台股表現

2025/2/6 08:29
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（中央社記者張建中台北6日電）美股主要指數5日收高，道瓊工業指數上漲317.24點，費城半導體指數揚升114.91點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.22%，台指期夜盤上漲181點，有利台股表現。

投資人消化企業財報，並且評估美國聯邦準備理事會（Fed）降息前景，美股主要指數5日收高。道瓊工業指數上漲317.24點，漲幅0.71%，標準普爾500指數上漲23.6點，漲幅0.39%，那斯達克指數上漲38.31點，漲幅0.19%，費城半導體指數上揚114.91點，漲幅2.31%。

國內外產業訊息方面，被動元件大廠國巨公告，擬於5月7日開始透過日本子公司，以每股4300日圓（約新台幣921元），約溢價37.16%，公開收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）股份，預計今年第3季完成作業，主要為擴展感測器業務。

大立光自結1月合併營收新台幣49.48億元，月衰退12%，年成長11%。大立光表示，2月營收會比1月下滑，但1、2月合計出貨動能會優於去年同期。

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高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY預期，第1季營收將淡季不淡表現，維持與2024年第4季相當。網通晶片廠瑞昱預期，第1季營運穩健正向，受惠客戶短期備貨需求提升。

法人表示，台積電ADR上揚逾2%，台指期夜盤上漲181點，將有利台股表現，進一步朝向回補新春開紅盤日跳空缺口邁進。（編輯：楊凱翔）1140206

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