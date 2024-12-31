財部：當沖降稅延長若1/5前生效 不會有先徵後退問題

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（中央社記者張璦台北31日電）當沖降稅今天屆期，立法院會今天三讀通過延長施行至116年底。財政部表示，修正草案若於明年1月5日前經總統公布生效，1月2日起的當沖交易，代徵人即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題，財政部將盡速完成修法行政作業，避免增加代徵人退稅成本。

現行當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，最早在民國106年4月28日實施，歷經2度延長，優惠在今年12月31日屆期。

今天立法院會完成三讀程序，修正通過證券交易稅條例第2條之2條文，同一證券商受託買賣或證券商自行買賣現股當日沖銷交易，證券交易稅稅率為千分之1.5的施行期限，延長至116年12月31日止。

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財政部進一步說明，這次修正延長當沖降稅措施適用期間是銜接113年12月31日，並未中斷，即114年度第1個股市交易日114年1月2日（元旦台股休市）當日進行的當沖交易，即應減半按千分之1.5稅率課徵證交稅，而該日進行的當沖交易案件，是於114年1月6日進行交割。

財政部指出，因此修正草案若於114年1月5日以前經總統公布且生效，114年1月2日起的當沖交易案件，代徵人即可依千分之1.5稅率代徵證交稅，尚無先按一般稅率千分之3課徵、再退還差額的問題。

財政部強調，將盡速完成修法行政作業，以確保不影響納稅義務人權益，及避免增加代徵人退稅成本。（編輯：潘羿菁）1131231