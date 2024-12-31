陸委會諮委：大陸短影音影響青少年兩岸關係認知

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北31日電）陸委會諮詢委員提醒，中國大陸影音平台產製短影音，內容觀點經過中共刻意篩選、過濾，恐影響台灣青少年的文化認同、兩岸關係認知，建議相關主管機關加強青少年識讀能力。

大陸委員會（陸委會）31日發布新聞參考資料指出，陸委會日前舉行第64次諮詢委員會議，主題為「兩岸影視音文化交流之觀察」。

有諮詢委員表示，民眾透過影音平台大量接觸中國大陸影視內容，其中包括中共刻意篩選、過濾的偏頗觀點，恐影響台灣青少年的文化認同與兩岸關係認知，相關主管機關應持續加強青少年對於中國大陸的識讀能力。

他也提醒，相關主管機關必須進一步地提升民眾對於網路資訊的思辨分析與判斷錯假訊息能力，強化民眾心防。

還有諮詢委員指出，中國大陸藝文市場受到嚴格審查制度與高度不確定政治環境干擾，赴陸發展藝人、內容創作者必須面臨複雜的不穩定因素，只要不符合中共官方政策、價值觀，恐隨時有「被封殺」風險，台灣影視人員應放眼國際、壯大實力。

另有諮詢委員提到，支持、鼓勵台灣影視人員拓展海外市場；不過有少數人謀求個人利益，配合中共對台統戰、政治宣傳，這是將個人赴陸發展成本轉嫁全體民眾，傷害台灣利益和國家主權地位，令人無法接受，應予以嚴正譴責。

有諮詢委員表示，中共一向將媒體當作鞏固政權、箝制思想的工具，隨著「廣播電視和網絡視聽節目製作經營管理規定」、「數字經濟促進法」等法規通過，進一步地限縮影視音題材內容與數位平台管控、加強意識形態把關、審查藝人言行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他認為，這些限縮將迫使在陸發展的台灣藝人必須進行政治表態；中國大陸審查制度的不透明與潛規則充斥，這將嚴重地阻礙台灣影視作品進入中國大陸市場，加劇兩岸影視貿易失衡情形。

有諮詢委員提到，中共影視音管制措施導致追求自由創作的從業人員出走海外，尋求自由平台展示其無法在中國大陸播放的作品，今年金馬獎入圍或獲獎的大陸作品均屬類似案例。（編輯：楊昇儒）1131231