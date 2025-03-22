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大法官提名獨缺律師 總統府：虛心接受廣泛聽取意見

2025/3/22 18:15（3/22 18:31 更新）
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圖為憲法法庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北22日電）全國律師聯合會今天聲明，這次大法官提名未考量律師對於司法制度的重要性。總統府表示，尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位大法官被提名人均可獲立法院支持與同意。

總統府昨天公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立院行使同意權。全國律師聯合會今天發布聲明表示，審、檢、辯為司法權實質有效運作的3大重要支柱，也均為構成台灣自由民主憲政秩序不可或缺的功能及角色，歷來均有學養俱佳的律師獲大法官提名，並擔任大法官職務。

聲明指出，但本次大法官提名顯未考量律師於司法制度的重要性，以及維繫自由民主憲政秩序所扮演的角色，對此甚感遺憾，咸認不妥。

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總統府發言人郭雅慧下午對此表示，這次總統提名新任司法院院長、副院長及5位大法官人選，是考量司法院及憲法法庭憲政任務，徵詢各界意見並審慎思考後提出，盼守護自由民主憲政制度，提升國安案件專業能量，持續推動司法改革。

針對全國律師聯合會的建議，郭雅慧說，總統府表示尊重並虛心接受，未來政府將持續廣泛聽取各界意見，也盼7位被提名人均可獲立法院支持與同意，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。（編輯：林克倫）1140322

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