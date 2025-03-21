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總統提名7位大法官咨文 已送抵立院咨請行使同意權

2025/3/21 17:57（3/21 20:51 更新）
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「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」21日在總統府舉行，司法院長被提名人蔡秋明（左）、副院長被提名人蘇素娥（右）進入會場準備就座。中央社記者謝佳璋攝 114年3月21日
「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」21日在總統府舉行，司法院長被提名人蔡秋明（左）、副院長被提名人蘇素娥（右）進入會場準備就座。中央社記者謝佳璋攝 114年3月21日
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（中央社記者溫貴香台北21日）總統府今天公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官。下午總統提名咨文已送到立法院，咨請立法院行使同意權。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

為維繫國家憲法機關正常運作，賴總統日前指示啟動大法官提名作業，接受各方推薦，審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人」介紹記者會，宣布7位大法官提名人選與正副院長被提名人。

蕭副總統指出，賴總統這次提名秉持3個考量，也是3個期許，希望守護自由民主憲政制度、提升國安案件專業能量、持續推動司法改革。

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總統府發布新聞稿表示，下午將總統咨文送至立法院，為總統提名司法院長、副院長及大法官，咨請立法院行使同意權。

咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。（編輯：楊蘭軒）1140321

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