大法官人事再闖關 蕭美琴盼朝野專業考量行使同意權[影]

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（中央社記者賴于榛台北21日電）新一波大法官被提名人出爐，大法官審薦小組召集人、副總統蕭美琴指出，上次大法官提名未獲同意，導致憲政機關無法正常運作，無法維持五權分立精神要義，希望朝野此次秉持專業考量，從民眾關心的多元議題角度，行使同意權。

蕭副總統今天在總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵以及發言人郭雅慧陪同下，主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布司法院正、副院長及大法官被提名人，並指出總統賴清德提名3期許，期盼守護自由民主憲政制度、提升國安案件專業能量，以及持續推動司法改革與司法工作環境減壓。

7位被提名人包含院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥，以及大法官被提名人國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽，與國立政治大學特聘教授詹鎮榮。

賴總統去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選，但全遭立法院封殺。

對於如何說服立委支持，蕭副總統回應表示，賴總統提名人選考量是用人唯才，以被提名人選的法律專業以及實務經驗做綜合考量，其中最資深也就是在法界服務將近40年的蔡秋明擔任院長，就是綜合其法界實務經驗，加上具有非常豐富促成合作交流的經驗。

影片來源：中央社

至於賴總統期許未來提升國安案件專業能量，蕭副總統指出，大家知道台灣現在面臨相當大的挑戰，維護台灣自由民主憲政制度、自由民主生活的方式，是所有憲政機關共同責任，尤其近期中共非常積極滲透，對台灣憲政體制帶來挑戰與破壞，因此台灣需要有非常健全、完善制度應對。

蕭副總統指出，全世界都面臨滲透挑戰，因此希望透過國際合作交流，讓體制更為健全，相信這也是賴總統在國家面臨挑戰時，提醒大法官們共同關注並守護民主憲政秩序。

另外，媒體關注，死刑存廢議題是否再度成為大法官被提名人審議過程焦點，蕭副總統則強調，不針對特定議題回應，相信未來在立法院審議過程，提名人會有很多機會跟社會說明。

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蕭副總統表示，歷年來憲法法庭審理案件絕大多數都是民眾申請審理，憲法法庭可說是民眾權利保障，最重要也是最後關卡，且相關議題很多元，加以台灣數十年來在民主、憲政秩序推進過程，憲法秩序維護扮演重要角色，此次提名人選都有豐富專業的法律背景，希望立法院朝野可以基於憲政職責，以及從民眾關心的多元議題角度行使專業審查與同意權，不分黨派共同支持。

媒體追問，總統府是否盼憲法法庭能處理五院失衡現狀，蕭副總統重申，上次司法院大法官因為提名沒有通過，導致憲政機關無法正常運作、無法維持五權分立精神要義，希望朝野能秉持專業考量行使同意權。（編輯：蘇志宗）1140321