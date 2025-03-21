大法官提名出爐 民眾黨團批走回「審檢一家親」老路

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（中央社記者郭建伸台北21日電）總統府公布7位大法官被提名人，民眾黨團總召黃國昌質疑，找檢察官擔任司法院長是否要回到「審檢一家親」老路，至於其餘被提名人，總統府應說明是否超過「劉靜怡標準」，不能批評民進黨，否則將遭封殺。

總統府今天公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，擁有近30年檢察官實務，且擅長國際司法交流；大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官，在推動國民法官制度著力甚深，熟悉司法改革推動脈絡。

黃國昌今天上午偕黨團成員接受媒體聯訪，談及蔡秋明為司法院長被提名人，他質疑，找一位長期擔任檢察官的人擔任司法院長，是否要回到「審檢一家親」老路，還是凸顯民進黨打算用檢調治國特色，除便於民進黨控制檢察官偵查程序，還進一步蔓延到審判程序，他沒辦法理解找檢察官擔任司法院長。

至於其餘大法官被提名人，黃國昌表示，絕大多數他都認識，並不是完全不好，但他心中浮現的是「劉靜怡標準」，這些被提名人的憲法造詣是否超越劉靜怡，還是已超越劉靜怡的忠誠標準考核，擁有對民進黨政府的忠誠，所以被提名擔任大法官。

黃國昌強調，賴總統既然提名這些人出任大法官，就請跟台灣社會說明，是不是都已超過劉靜怡標準，也通過綠色至上的忠誠考核，不可批評民進黨，否則民進黨立法院黨團就會下令全體封殺。

黃國昌表示，民眾黨團將善盡憲法職責，接下來人事同意權審查過程中，秉持專業進行最嚴格審查。

賴總統去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選，但全遭立法院封殺；其中，國民黨團對7位被提名人全投下不同意票，民眾黨團僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票。

媒體報導，北檢推薦檢察官林俊言為模範公務員但未上榜。民眾黨下午透過新聞稿表示，林俊言在承辦京華城案中，用不存在的不雅影片恐嚇當事人，不只威逼利誘，假視察真訊問，被揭穿後又說謊狡辯；問訊時錄音錄影全憑個人意志，甚至辦案過程偵查全公開，帶風向洩漏偵辦內容，種種荒腔走板、充滿瑕疵的辦案程序。

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民眾黨批評，北檢將違法濫權行為的檢察官推舉為模範，形同對外宣示，逢迎拍馬、迎合上意才是北檢辦案標準，密室審訊、威逼恐嚇等不正訊問，只要發新聞稿幫忙圓謊就能交差了事，絲毫不把司法正義當一回事，已嚴重打擊基層檢察官形象與士氣。

民眾黨強調，北檢檢察長王俊力應該出面說明，究竟林俊言的違法濫權是否為高層授意，不擇手段追殺政敵，讓北檢名譽葬送，是破壞司法公正的罪魁禍首。（編輯：翟思嘉）1140321