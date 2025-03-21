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大法官提名出爐 藍：嚴謹審查找出最適任人選

2025/3/21 15:27（3/21 17:21 更新）
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（中央社記者王承中台北21日電）總統府今天公布7位大法官被提名人，台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明為司法院長被提名人，最高法院法官蘇素娥為司法院副院長被提名人。國民黨團表示，以負責任的態度多方檢視，嚴謹審查，找出中立、客觀最適任大法官人選，俾利憲法法庭早日回歸正軌。

副總統蕭美琴今天主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布7位被提名人，包含院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽、國立政治大學特聘教授詹鎮榮。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，國民黨團會以負責任的態度多方檢視，嚴謹審查，認真行使憲法賦予之同意權的責任與義務。為全體2300萬台灣人、為中華民國的憲法法庭及司法體系，好好把關，找出中立、客觀最適任大法官人選，俾利憲法法庭早日回歸正軌。（編輯：蘇志宗）1140321

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