蕭美琴：蔡秋明蘇素娥追拉法葉不法所得有重大貢獻[影]

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（中央社記者賴于榛台北21日電）總統府今天公布7位大法官被提名人，副總統蕭美琴指出，正副院長被提名人蔡秋明、蘇素娥兩人在司法界資歷完整，過去也都曾參與拉法葉艦軍購弊案的偵審工作，對於台灣追討不法所得有重大貢獻，相信這個堅強組合，能帶來切合司法體制運作的實際需求，持續推動革新措施。

蕭副總統說明，盡速補實大法官缺額，是總統與立法院共同的憲法職責，期盼提名能獲立院支持。

蕭副總統今天在總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵以及發言人郭雅慧陪同下，主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布司法院正、副院長及大法官被提名人。

7位被提名人包含院長提名人為蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥，以及大法官提名人國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽，與國立政治大學特聘教授詹鎮榮。性別為女性3人、男性4人。

蕭副總統解釋，為深化自由民主人權、打造全民司法院，賴總統秉持前瞻思維提名，並對提名有3個考量與3個期許，第一希望被提名人守護自由民主憲政的制度，藉以捍衛人權、保障人民權益救濟；第二，是盼提升國安案件專業能量，確保國家安全與廉能政治；第三是希望被提名人未來持續推動司法改革、提升審判品質與效率，同時進行司法工作環境減壓。

蕭副總統提到，蔡秋明長期從事檢察與法務工作，是台灣推動國際司法互助的優秀人才；蘇素娥為審判工作者，過往是參與司改國是會議的核心幕僚，更是落實決議的重要推手。

蕭副總統談及，兩人在司法界資歷完整，過去也都曾參與拉法葉艦軍購弊案的偵審工作，當時一位是檢察官、一位是承審法官，對於台灣追討不法所得有重大貢獻，相信這個堅強組合，能帶來切合司法體制運作的實際需求，持續推動革新措施，營造友善環境，提供民眾更好服務。

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蕭副總統指出，提名人共有2位法官、2位檢察官、3位學者，背景專長多元，實務與學術搭配，是優秀陣容。

蕭副總統強調，補實大法官缺額，是總統與立法院共同的憲法職責，期盼7位被提名人能獲得立法院支持與同意，並能在出任大法官後齊心協力，打造人民安心、社會安定、國家安全的防護網，讓司法成為守護民主台灣的堅強後盾。（編輯：張若瑤）1140321

大法官兼院長被提名人蔡秋明為現任台灣高等檢察署主任檢察官，擁有近30年檢察官實務，且擅長國際司法交流。中央社記者謝佳璋攝 114年3月21日