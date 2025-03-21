蔡秋明：協助因應憲法挑戰 創造健康司法環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）司法院長被提名人蔡秋明今天說，台灣近來面臨中方機關帶來的法律面和政治面挑戰，且有相當部分涉及憲法層次，相關問題應適合由司法院憲法法庭協助處理；他也提到，司法人員工作壓力非常大，未來將努力創造更健康的司法環境。

總統賴清德去年提名司法院正、副院長及大法官人選，未獲立法院支持。總統府今天公布新一波提名人選並舉行記者會，其中大法官並為司法院長被提名人蔡秋明為現任台灣高等檢察署主任檢察官；大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，是現任最高法院法官，2人過去都曾參與拉法葉艦軍購弊案的偵審工作，對於台灣追討不法所得有重大貢獻。

另外5位大法官被提名人包含國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官借調最高檢察署辦事的林麗瑩、知名公法學者陳慈陽，以及國立政治大學特聘教授詹鎮榮。總統府今天將咨請立法院同意。

蔡秋明致詞時指出，台灣現在面對相當嚴重的憲政危機，五權憲法機關有些失衡；不過，台灣過往也面對過許多困難，都憑藉台灣人的毅力跟智慧都一一克服。

他說，台灣近來面臨中方機關帶來的法律面和政治面挑戰，且有相當部分涉及憲法層次，相關問題應適合由司法院憲法法庭協助處理、設法解決，若未來獲國會支持，他相信為國家未來、為更美好明天，所有大法官被提名人都會竭盡心力、發揮中道力量，跟所有民眾一起努力，克服這些困難跟挑戰。

蔡秋明也提到，賴總統提名檢察官擔任司法院院長，對很多人是一個很大的驚喜，他至今也覺得不可思議。

透過 Google News 追蹤中央社

關於司法人員工作環境改善部分，蔡秋明說，社會對法院與審判品質有很多批評跟指教，但核心問題就是法官、檢察官等司法人員工作壓力非常大，日後若有機會獲立法院支持，他將一一解決法官工作壓力、裁判品質，創造更健康的司法環境，以及力拚社會正面評價。

他也提到，有個想法還未與外界討論過，也就是過去曾與德國司法界交流，發現德國法官跟檢察官的交流很頻繁，法官都有檢察官經歷，而在台灣，法官比較靜態，檢察官比較動態，因此未來如果有機會讓兩個工作有一段時間互相交換接觸，增加視野與經歷，可能會有益法官身心健康。（編輯：蘇志宗）1140321