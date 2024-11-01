司法院長懸缺 總統指定大法官謝銘洋代理

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德提名的司法院大法官人事案，立法院迄今未審查，以致司法院正副院長懸缺。總統府發言人郭雅慧今天表示，司法院日前依法呈請總統指定代理院長人選，總統已核示請大法官謝銘洋代理司法院長職務。

郭雅慧下午透過新聞稿說明，司法院為國家最高司法機關，院長綜理院務及監督所屬機關。司法院長、副院長同時出缺時，依據司法院組織法第7條第5項規定，由總統就大法官中指定1人代理院長，代理期間至繼任院長、副院長經立法院同意，總統任命之日為止。

郭雅慧說，謝銘洋為德國慕尼黑大學法學博士，專精智慧財產權法與科技法律領域，曾任台大法律學院院長、台灣法學會理事長、民間司改會董事，長期關注民主人權及司法改革議題，具高教行政經驗，學術成就亦備受肯定。

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郭雅慧強調，司法院正、副院長及大法官為國家重要憲法職務，總統於8月30日提名張文貞等7位被提名人，均富深厚法學素養及進步民主人權理念，籲請立法院儘速完成同意權審查，讓被提名人早日就任，司法院得以正常運行，發揮功能。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位司法院大法官人選。（編輯：謝佳珍）1131101