傳橘子許芷瑜從日本轉往澳洲 北檢：不予評論

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（中央社記者林長順台北3日電）台北地檢署偵辦京華城案，10月底將柯文哲隨行秘書許芷瑜發布通緝。媒體報導許女在檢方發布通緝前已搭機轉往澳洲，北檢今天表示，因屬偵查中個案，不予評論，亦無法證實。

檢廉調查，綽號「橘子」的許芷瑜負責管理柯文哲的私人財務及行程等資訊，檢廉於今年8月28日發動京華城首波搜索、約談行動後，許芷瑜隨後於8月29日搭機前往日本，滯留未歸。

檢察官曾透過許芷瑜友人策動並呼籲許女返回台灣說明案情，但許女仍未回國。北檢認為許女有逃亡或藏匿的事實，已於10月25日發布通緝，並依護照條例規定函請外交部領事事務局廢止護照，並註銷。

另外，許芷瑜滯留境外是北檢聲請延押柯文哲的理由之一，也獲得法官認可。

自由時報報導，許芷瑜以觀光簽證入境日本，在北檢10月25日發布通緝前搭機前往澳洲，澳洲觀光簽證每次入境最長為3個月，預計許女可停留至明年1月初，許女是否會於期滿前再赴其他國家，檢廉正密切監控中。

台北地檢署今天回應表示，北檢已發布通緝並註銷護照，對於媒體報導，因屬偵查中個案，不予評論，亦無法證實。（編輯：蕭博文）1131103