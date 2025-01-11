民眾黨司法節集會 黃國昌：不分黨派對綠色威權怒吼

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（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨今天舉辦集會，群眾不畏寒風，齊聚高喊「綠色威權，釘孤枝」口號。民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，為對抗綠色威權的恐怖統治，台灣人民應不分黨派站出來對綠色威權發出怒吼，要求賴政府還給人民司法正義。

今天是司法節，前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨日前發起「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，並號召公民對民進黨與總統賴清德發出怒吼。

根據民眾黨規劃，中午12時到下午2時安排公民開講及行動劇，讓民眾自主發表時事看法；下午2時後安排社會各界及跨黨派人士演講，下午3時30分則安排國民黨團、民眾黨團宣講。

宣講人士部分，民眾黨擬安排醫師蘇偉碩和沈政男、高虹安立委時期助理王郁文、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅館長陳之漢等人上台宣講，雲林縣長張麗善預計下午4時30分後登台宣講，最後由民眾黨代理黨主席黃國昌發表行動宣示。民眾黨晚間也將在自由廣場牌樓打上綠色燈光，象徵「綠色恐怖」籠罩。

今天中午過後，群眾不畏寒風，陸續聚集在自由廣場。公民宣講階段，許多民眾質疑政府將黑手伸入司法單位，北檢偵查編造許多故事，欲把柯文哲羅織入罪。

群眾在現場不斷高喊「綠色威權，釘孤枝」、「司法不公，釘孤枝」、「賴清德放人」等口號。

黃國昌受訪時表示，今天活動最重要的宗旨就是民眾對綠色威權發出怒吼，要求賴政府給人民應有的司法正義，也感謝國民黨公職響應，為對抗綠色威權的恐怖統治，台灣人民應不分黨派站出來，要求總統賴清德別繼續把手伸進司法，還給社會純淨、獨立的司法，給所有人真正的公平正義。

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黃國昌表示，民眾黨的活動向來理性和平，但過去一段時間有很多綠營側翼藉假訊息把今天活動抹黑、抹黃，彷彿回到30年前黨國對黨外運動的奧步。黃國昌批評，民進黨完全沒長進，愈活愈回去，他呼籲民眾平安參加活動、平安回家。

此外，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱13日以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」為題安排專報。對此，黃國昌表示，鍾佳濱搞這種小動作是貽笑大方，是非常拙劣的法盲，連公民自主集結要求司法正義都被扣上妨害司法公正的帽子，就可看出民進黨政府有多心虛。（編輯：翟思嘉）1140111

民眾黨11日在自由廣場舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，支持者上演行動劇並手舉標語表達立場。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日

適逢司法節，民眾黨11日在自由廣場舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，許多支持者冒著寒冷天氣到場力挺。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日

適逢司法節，民眾黨11日在自由廣場舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，有民眾扮演前民眾黨主席柯文哲演出行動劇，表達抗議訴求。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日