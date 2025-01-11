民眾黨自由廣場前集會 北市600警力維安

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（中央社記者劉建邦台北11日電）民眾黨今天在自由廣場前辦集會，台北市警方出動600人維護現場及總統府等處安全。警方表示，中山南路雙向快車道及西側慢車道全線已管制，其餘路段將視現場狀況擴大交管。

依台灣民眾黨發布採訪通知，司法節集會流程為中午至下午2時是公民講堂與行動劇，下午2時活動開始，安排跨黨派等人士宣講；下午5時30分是行動宣示結尾。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料表示，申准在中山南路等路段舉辦「還我司法正義」集會活動，並規劃交通疏導管制勤務，中山南路（信義路「不含」至愛國東路「不含」）東側慢車道全線已管制車輛通行。

警方預估從下午1時起，參加活動群眾將陸續進場，如現場人數溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段進行擴大交通管制。

警方表示，分階段擴大交通管制路段包含中山南路（信義路「不含」至愛國東路「不含」）雙向快車道及西側慢車道全線，貴陽街（中山南路至公園路「不含」）雙向全線車道。

以及，中山南路（忠孝西路「不含」至凱達格蘭大道）北往南快慢車道全線，仁愛路（中山南路至林森南路「不含」）往西快車道及南側慢車道全線，信義路（中山南路至林森南路「不含」）往東全線車道，愛國東路（中山南路「不含」至杭州南路「不含」）往西全線車道。

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中正一分局表示，為維護總統府、司法院、行政院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、愛國西路、重慶南路、博愛路、天津街等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾衝突。

警方說，針對此活動規劃600名警力執行交通秩序等勤務，北市中正一警分局負責活動會場、萬華警分局負責總統府周邊、中正二警分局負責官邸區域。（編輯：方沛清）1140111