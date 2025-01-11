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民眾黨司法節集會 藍營立委縣長聲援籲還柯文哲清白

2025/1/11 18:17（1/11 19:19 更新）
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台灣民眾黨11日在台北自由廣場舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，多名國民黨籍立委也到場聲援，登台喊話。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日
台灣民眾黨11日在台北自由廣場舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」活動，多名國民黨籍立委也到場聲援，登台喊話。中央社記者徐肇昌攝 114年1月11日
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）民眾黨今天舉辦司法節集會，多位國民黨政治人物到場聲援。國民黨立委謝龍介說，若當權者將司法當成工具，今天追殺柯文哲，明天就會追殺你跟我；雲林縣長張麗善表示，期待勿枉勿縱，還給柯文哲一個清白的對待。

前民眾黨主席柯文哲再度遭羈押，民眾黨今天發起「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，不少藍營政治人物到場聲援，包括特別北上力挺的張麗善，謝龍介、廖偉翔、吳宗憲等十多位國民黨立委，以及國民黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃等。

此外，無黨籍立委高金素梅、馬英九基金會執行長蕭旭岑也到場，呼籲現場民眾要為捍衛司法正義發聲。

蕭旭岑上台致詞時指出，他代表前總統馬英九向民眾黨與柯文哲的家人致意，也要向民眾黨代理主席黃國昌打氣。今天不是為了柯文哲、民眾黨與國民黨，而是為被綠色綁架的司法跟沉淪人權。

蕭旭岑說，都說偵查不公開，結果變成偵查大公開，檢媒合作，司法牛步完全沒有改變，柯文哲的個人清白要自己爭取，也期待法院公正審判；他呼籲民進黨朋友，如果認為司法應該獨立，也應該站出來聲援司法。

張麗善表示，今天大家站在這裡為的就是司法正義，以及民主自由法治應公平對待，面對司法的不公正，大家不能保持沉默；現在的執政黨一意孤行，罔顧民意背離民意，心中只有黨意，完全沒有民意，甚至用司法迫害，讓人非常憤怒。

張麗善指出，司法不容被玷污，民主不容被踐踏，大家不能保持沉默要勇敢發聲，針對司法的不公不義，應勇敢站出來捍衛司法正義；她期待司法能夠公平對待每個人民，也期待能勿枉勿縱，還給柯文哲一個清白的對待。

謝龍介表示，當領導人將司法當成工具，今天追殺柯文哲，明天就會追殺你跟我。如果一個領導人將司法當作工具，這就不是民主，過去都說民主是人民作主，今天人民卻沒辦法作主，今天的民主已變成民進黨作主。

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吳宗憲指出，壞人不怕法律，民進黨根本不怕法律，說憲法是災難，又拿憲法來保護政權。壞人永遠不怕你拿法律當作武器，但會怕你放下法律、拿起武器，而武器就是吶喊，該上街頭就上街頭，自己的國家自己救。

凌濤表示，不論過去藍白之間的互動有多少情緒，今天是司法節，應拋開個別意見，站出來聲援「司法正義」與「公平審判」；此舉並非針對任何個案，而是響應國民黨主席朱立倫的呼籲，「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅決反對綠色威權，捍衛台灣的司法正義」。（編輯：張均懋、林克倫）1140111

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台灣民眾黨11日在台北自由廣場舉辦司法節集會，多名國民黨籍政治人物到場聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑（後中）也到場喊話，呼籲眾人要為捍衛司法正義發聲。中央社記者王飛華攝 114年1月11日
台灣民眾黨11日在台北自由廣場舉辦司法節集會，多名國民黨籍政治人物到場聲援，馬英九基金會執行長蕭旭岑（後中）也到場喊話，呼籲眾人要為捍衛司法正義發聲。中央社記者王飛華攝 114年1月11日
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