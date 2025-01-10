京華城案裁定羈押禁見 柯文哲等4人均提抗告
2025/1/10 13:13（1/10 13:45 更新）
（中央社記者林長順台北10日電）台北地院審理京華城等案，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人羈押禁見。沈、應、李3人先後提抗告，柯文哲今天委託律師到北院遞狀提起抗告。北院將一併送交高院審理。
據了解，柯文哲抗告理由，為全案已調查完畢，實無再繼續羈押的必要。綽號「橘子」許芷瑜是否回台對全案後續審理未有影響，希望法官給予公平訴訟防禦機會而裁准交保。
台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，去年12月26日依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，全案移審北院。
北院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，威京集團主席沈慶京4000萬元交保，國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保，前台北市副市長彭振聲500萬元交保，前台北市長辦公室主任李文宗800萬元交保（偵查中200萬交保）。
北院並諭知，柯文哲等人均限制出境、出海、住居，除日常生活及工作所必須，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。
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北檢不服柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等人交保裁定，提出抗告；台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院。北院2度開庭後，改裁定柯文哲7000萬元交保，沈慶京1億元交保，應曉薇3000萬元交保，李文宗2000萬元交保，均施以電子監控。
北檢不服北院就柯文哲等人再獲交保裁定，再度提起抗告。高院再度撤銷原裁定，發回北院更裁。北院2日第3度召開羈押庭，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4名被告羈押禁見。（編輯：戴光育）1140110
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