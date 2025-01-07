木可內帳死棋說 陳智菡：證明柯文哲從頭到尾不知情

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（中央社記者陳俊華台北7日電）週刊報導，時任柯文哲競選總部副總幹事陳智菡與柯文哲去年8月討論因應偵訊應答方向，講到木可內帳時認為是「死棋」。陳智菡今天說，簡訊足以證明柯文哲從頭到尾都不知情；她說，偵查不公開是笑話。

台北地院審理京華城案，前台北市長柯文哲再度遭到羈押禁見。鏡週刊今天報導，去年8月木可公司帳戶疑雲曝光，陳智菡與柯文哲討論因應偵訊應答方向，講到木可內帳時指柯文哲競總財務長李文宗已告訴檢調，「競總收入指的是『政治獻金』，這幾乎是死棋」。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。陳智菡表示，北檢與「鏡檢」合作在政治追殺，北檢證據應該是在法庭上出示，而非鏡週刊，且相關簡訊內容既沒出現在北檢起訴書，也沒在北檢提出抗告後出現在北院法庭庭訊上。

陳智菡說，相關內容卻流到鏡週刊，豈非涉及妨害秘密及偵查不公開；簡訊內容也足以證明，柯文哲從頭到尾都不知情，因為當時查帳小組確實看到木可和競總帳務有些不尋常狀況，她進一步向李文宗詢問了解，才能向柯文哲報告，並由柯文哲召開記者會說明。

陳智菡表示，她是基於確認相關款項流向及釐清事實，怎麼會是串證，「鏡檢」只是配合北檢放出錯誤訊息，引導輿論，目的不是在法庭上的直球對決，而是進行政治追殺。

鏡週刊報導也指出，木可有新台幣450萬元流入柯文哲的帳戶，當時民眾黨表示這筆錢已捐作公益，柯文哲到案後則說，450萬元已捐社福團體，接押庭時又改口說有用以買股票。

陳智菡則出示匯款單據表示，相關捐款早在去年8月就完成，鏡週刊還持續編故事，這些款項分別捐贈給創世基金會、華山基金會等7個慈善團體，合計捐贈450萬元整，都在去年完成捐款；鏡週刊的錯誤報導可能影響法院心證、輿論殺人，請鏡週刊立刻澄清。

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另外，媒體詢問，針對政治獻金案，監察院有發函給柯文哲要求回覆。民眾黨發言人吳怡萱說，監察院竟發函到看守所，要求人正被羈押的柯文哲親自回覆相關政治獻金問題，「請問要如何回覆？」北檢配合監察院進行相關操作，就是國家機器配合黨檢媒一體政治追殺。

吳怡萱表示，監察院寄到北所的相關資料，要求柯文哲親自回覆，「還不准我們幫忙做申覆」，她質疑怎麼會這麼多機關全部動起來，就是要針對柯文哲，摧毀其人格信譽。（編輯：蘇龍麒）1140107