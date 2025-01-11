民眾黨上街抗議司法不公 柯建銘：天大荒謬的事

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（中央社記者溫貴香台北11日電）民眾黨今天發起「還我司法正義」集會，民進黨立法院黨團總召柯建銘上午召開記者會回應表示，民眾黨代理主席黃國昌在司法節這天要上街頭，這是天大荒謬的事情，自尋死路，民眾黨和國民黨會走入歷史的焚化爐。

憲法訴訟法覆議失敗，柯建銘表示，昨天處理覆議案講得很清楚，民進黨從上到下絕對恪遵憲法，覆議案失敗後行政院當然擇期一定副署、讓總統公告，民進黨不可能做任何違憲的事情。

針對罷免議題，柯建銘表示，國民黨稱浪費國家公帑，但此時此刻沒有發動大罷免，讓藍白接受中共總書記習近平的指揮，把國家出賣、亡國、滅國，兩者根本不成比例；「敬告國民黨，稱罷免浪費公帑，有種就不要罷免」。

他重申，大罷免不是一個人或是柯建銘發瘋亂講、或是一個黨可以主導，也不是一個人或一個黨可以阻擋，這是民意所趨，「當民意起來的時候風吹草偃、摧枯拉朽，沒人能夠擋得住」。

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柯建銘表示，總統賴清德講得很清楚，要用憲法程序、絕不退卻，民進黨當然走釋憲跟暫時處分，再清楚不過；另外一句話是要用民主方式解決民主問題，「請問罷免有錯嗎？是毒蛇猛獸嗎？」

柯建銘也說，國民黨要把年改全部修回來，讓全國人民比照警員現行修法待遇，這樣話也敢自己講出來，這是天大笑話、當台灣沒有憲法、法律，可以這樣修，「當然違反平等原則」。（編輯：黃瑞弘）1140111