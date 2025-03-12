民眾黨批檢方偵訊方式侵害人權 北檢：扭曲事實

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）民眾黨指出，有關威京集團主席沈慶京於醫院遭不合理偵訊、強行施壓與逼供，檢方已侵害人權。台北地檢署今天晚間表示，依法偵訊，絕無濫權逼供或密室審訊，嚴重扭曲事實。

台北地方法院審理京華城案，昨天首次提訊在押的沈慶京。媒體報導，北檢檢察官林俊言曾跑到醫院訊問沈慶京，卻沒錄音錄影，最後僅記載「當事人保持緘默」。

民眾黨今天舉行中央委員會，會後由文宣部主任李頂立、發言人張彤舉行記者會。張彤轉述，黨主席黃國昌在會中表示，未經正當程序，強行施壓跟逼供，檢方已非單純偵辦案件，而是赤裸的政治鬥爭、侵害人民權益。

台北地檢署今天晚間發布新聞稿指出，刑事訴訟法規定「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察」，沈慶京於民國113年8月30日經法院裁定羈押，因稱身體罹病，遂由台北看守所護送至衛生福利部台北醫院住院2週，並於10月14日進行手術治療。

新聞稿指出，承辦檢察官考量沈慶京的身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，依刑事訴訟法規定與書記官於113年10月11日下午前往醫院實施視察，而非對沈慶京進行偵訊。

新聞稿表示，承辦檢察官於視察當天，為保障沈慶京的權利，也通知其3名辯護人共同在場聽聞視察期間的交談內容；沈慶京於視察結束前要求檢察官記錄其對案件的意見，因此檢察官於3名辯護人均在場時，全程錄音、錄影進行訊問，以記錄沈慶京的意見，之後由沈慶京、3名辯護人詳閱筆錄後簽名附卷。

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北檢指出，此部分過程與刑事訴訟法規定均皆相符，相關惡意誣指承辦檢察官「密室審訊」、「濫權逼供」、「淪政治打手」等內容，嚴重扭曲事實，應予澄清。

北檢強調，承辦檢察官偵辦沈慶京所涉案件，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，也呼籲對於偵查中檢察官的取證偵查作為是否適法，如有意見，應於法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證的形成，而斲傷司法公信力。（編輯：李淑華）1140312