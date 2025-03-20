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京華城案庭訊 沈慶京：在看守所身體不斷惡化

2025/3/20 13:16（3/21 07:54 更新）
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台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日將再度召開準備程序庭，上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京（圖）。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
台北地方法院審理京華城及政治獻金案，20日將再度召開準備程序庭，上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京（圖）。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
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（中央社記者林長順台北20日電）台北地院審理京華城案今天提訊在押的沈慶京。沈慶京說，在看守所期間身體不斷惡化，包括6次全身發抖、高血壓、大便有血塊及每天看病。法官表示，待北所函覆再決定是否延押。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再開準備程序庭，上午提訊在押被告沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，下午提訊前台北市長辦公室主任李文宗及柯文哲。台北市警方下午將安排95名員警到場維安及交通管制。

沈慶京開庭時，律師遞交具保停押6狀，表示沈慶京長期在台大醫院治療，對沈的病況較為完整、深入，沈慶京手術後有後遺症、併發症，需要乾淨、專業的醫療環境，台北看守所無法提供沈慶京醫療上的照護。

沈慶京也說，被羈押在看守所期間，身體狀況不斷惡化，包括6次長期連續發抖，每次時間長達50到70小時，另外，今年2月開始，他的血壓開始上升，甚至飆到170、180，今年春節大便時有血塊，醫生說可能是內痔，這些都是過去沒有的。

沈慶京表示，他在看守所內每天要看病，很麻煩，他在外面沒有3天2頭看病，希望法官准許具保停止羈押。法官表示，已函詢北所有關沈在所內就醫情況，目前尚未回覆，等收到回覆再裁定是否准許交保。

對於京華城案，沈慶京強調，他完全沒有任何犯罪，檢察官在他身體不好的時候，用「湊」的方式起訴他。

檢方起訴沈慶京先後賄賂柯文哲新台幣210萬元、1500萬元，沈慶京指出，捐款給民眾黨是事實，但他忘掉是不是交代朱亞虎，若是他交代朱亞虎去處理，朱亞虎怎麼會沒捐，由此可見他對公司沒有實質控制力。

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至於被控行賄柯文哲1500萬元。沈慶京表示，他與柯從來沒有談過對價，他連要給錢的念頭都沒有，並強調自己從年輕創業起，從沒行賄官員，他認為行賄是可恥的。

沈慶京指出，檢方起訴他行賄應曉薇4500萬元，行賄柯文哲1500萬元，但這前後矛盾，「市長比市議員有權，怎可能會這樣」。（編輯：方沛清）1140320

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