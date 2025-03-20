公文問得否到院訊問沈慶京 北檢：函詢身心狀況

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）聯合報報導，威京集團主席沈慶京疑於醫院遭不合理偵訊，北檢曾發文醫院問「檢察官得否到院訊問」。北檢今天表示，是向醫院函詢沈慶京的身心狀況是否適合提解至北檢訊問。

台北地方法院審理京華城案，今天再度開庭，提訊在押的沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗，並首度提訊前台北市長柯文哲。

聯合報報導指出，根據內部人員出示民國113年10月11日，北檢發給衛生福利部台北醫院的公文，內容提及「本署檢察官得否到院訊問」；醫院回覆北檢「可就地於本院進行訊問」；證明北檢原定10月11日訊問沈慶京

北檢發布新聞資料指出，由公文說明可知，該函文意旨是為了解沈慶京身心狀況是否符合羈押法規定，「被告罹患疾病，經醫師評估認有必要時，看守所得護送醫療機構醫治之情形」。

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新聞資料表示，考量沈慶京的答辯權，屆時沈慶京是否適合由北檢提訊到署，若沈慶京不宜由北檢提訊應答，檢察官得否到院訊問等情，據此函請醫院儘速查復；此部分與檢察官當天依羈押法規定前往醫院視察沈慶京身心狀況，並無扞格。

北檢強調，檢察官於偵查中的偵查作為及相關函文資料，皆已附在偵查卷證移送法院審理，因此任何程序或實體的爭議，均應理性於法院審理程序中具體主張，由法院依法審酌判斷。而非於法庭外爭執，模糊焦點。（編輯：張銘坤）1140320