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引爆料控逼害柯文哲 北檢：勿透過媒體放話帶風向

2025/3/18 20:06
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（中央社記者劉世怡台北18日電）媒體引用某病友爆料，指控檢察官涉要威京集團主席沈慶京「逼害」前民眾黨主席柯文哲。北檢今晚強調，被告應在法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向。

風傳媒今天以「北檢逼害柯文哲？沈慶京隔床室友聽到檢察官與他的極密談話」為題報導，內文提及一名自稱是當時睡在沈慶京戒護病房隔壁床的病友爆料，指控北檢檢察官涉要沈慶京「逼害」柯文哲。

台北地檢署晚間發布新聞稿指出，檢察官2024年10月11日下午前往醫院對沈慶京進行視察，且通知沈男的三名辯護人在場，聽聞視察期間交談內容，結束前是依沈男要求，才開始製作訊問筆錄，並由沈男及三位辯護人詳閱筆錄簽名附卷。

新聞稿指出，承辦檢察官在視察後認有必要，再於同年10月14日前往醫院實施視察，並事先通知三名辯護人，但當天僅有一名辯護人到場，且視察期間這名辯護人全程在場，並無報導指稱「無律師在場」、「密訊」情形。

檢方表示，沈慶京於同年10月11日視察時表示不知減刑等法律規定，承辦檢察官於10月14日視察時，將貪汙治罪條例、證人保護法、刑法等刑度減免規定，列印紙本交予沈男參酌，並未實施訊問。並無報導內文所提及，隔床病友所稱檢察官說「若再不出去，公司可能被抽銀根」之事。

此外，依據刑事訴訟法規定「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院。」

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承辦檢察官將同年10月11日、同年10月14日視察情形，併同同年10月18日上午沈慶京術後首次提解到北檢訊問前探視情形，有以「113年10月23日北檢力端113偵30939字第1139108445 號」函通知台北地方法院在案。

北檢強調，檢察官偵辦案件均秉持「依證據查明事實、勿枉勿縱」客觀中立態度，並呼籲對於偵查中檢察官調查取證是否適法，如有意見，應於法院審判程序中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證之形成，而斲傷司法公信力。（編輯：張銘坤）1140318

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