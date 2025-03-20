加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨3/300
首頁 / 政治

京華城案開庭 民眾黨批北檢替檢察官圓謊

2025/3/20 23:01（3/20 23:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北地方法院審理京華城及政治獻金案20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
台北地方法院審理京華城及政治獻金案20日再度開庭，首度提訊前台北市長柯文哲。中央社記者郭日曉攝 114年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北20日電）民眾黨今天指出，前黨主席柯文哲經歷檢察體系濫權，隨著北院審理京華城案，真相逐漸攤在陽光下，證實民眾黨指控的押人取供是事實，北檢配合發新聞稿替檢察官林俊言圓謊，已成共犯結構，破壞司法威信。

台北地方法院審理京華城案今天首度提訊在押的柯文哲。柯文哲強調，「我沒有圖利、貪污、公益侵占」，而檢察官林俊言曾於訊問時，以他的隨身硬碟有不雅片威脅他認罪。

民眾黨晚間透過新聞稿指出，北檢一再否認不當訊問，然而柯文哲辯護律師提出林俊言發函給台北看守所的公文，內容明確寫下「本署訂於113年10月11日下午16：00於衛福部台北醫院訊問再押被告沈慶京」，既然一開始就決定要訊問，卻「聊天」到最後幾分鐘才開始錄音錄影，違反正當法律程序，坐實假視察真訊問的違法行為。

民眾黨指出，北檢在今年3月12日新聞稿中表示「檢察官與書記官於10月11日下午前往醫院實施視察，並非對沈姓被告進行偵訊」，但「於視察結束前，沈姓被告要求檢察官記錄其對案件之意見，故檢察官於3位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問」。結果只有短短幾分鐘錄音，筆錄寫「當事人保持緘默」，邏輯不通。

民眾黨指出，北檢在3月12日的新聞稿強調是「視察」，去年10月新聞稿中卻寫「訊問」，已經出現破綻；事後更發現，早在去年10月11日檢察官函文給衛福部台北醫院就提到「本署檢察官得否到院訊問？」然而北檢新聞稿持續辯解，直到今天柯文哲辯護律師揭露，林俊言在去年10月11日也有通知台北看守所，要去訊問沈慶京，這些謊言被戳破。

google news透過 Google News追蹤中央社

民眾黨質疑，偵訊過程有重大瑕疵，是北檢羅織罪名，淪為政治黑手的鐵證，為何林俊言訊問時，都會出現這些荒腔走板的行為，是誰授意檢察官為達目的不擇手段，將司法變成追殺政敵的工具。

民眾黨強調，盼藉由法院審理讓民眾知道柯文哲遭受的司法不公，民眾黨將繼續維護司法公正，這不只是為柯文哲一個人，更是為台灣的司法程序，不被少數人的違法濫權，影響維繫正義的公正性。（編輯：謝佳珍）1140320

#民眾黨
#沈慶京
#京華城
#柯文哲
#京華城案
#林俊言
延伸閱讀
柯文哲政治獻金案出庭答辯：報帳很亂但沒有意圖侵占京華城案北院開庭 柯文哲稱檢察官以不雅片要他認罪監院沒入柯文哲政治獻金並裁罰 黃珊珊：將提救濟柯文哲政治獻金多筆99999元 監院：難認與威京集團相關柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬
柯文哲
柯文哲庭訊結束還押看守所 支持者法院外聲援京華城案開庭 柯文哲：絕不會逃亡也不會串證
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
監察院認定柯文哲政治獻金案違法 民眾黨批助攻北檢
17
更多編輯台推薦新聞：