前民眾黨台南主委蔡宛秦發不自殺聲明 批只想保全偶像面貌

（中央社記者張榮祥台南13日電）前台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦今天在社群平台Threads發表不自殺聲明，她疑似批評民眾黨「只想保全偶像的面貌」，「善有善報，惡有惡報，即將來到」。

蔡宛秦今天在Threads指出，「我不成為代罪羔羊，我本人在此聲明我近期沒有任何自殺的念頭，一旦有相關的疑似有被自殺、被誣蔑的行為發生，若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝」。

蔡宛秦表示，「個人做業個人擔，你想要保全偶像的面貌，你有想過底下的人嗎？我們為你出生入死賺得什麼？就是出來幫你背鍋，在你眼裡，我們就是一群可割可棄的垃圾」。

蔡宛秦說，「曾經我對這個集團以及領導者充滿了光明的希望，沒想到深入核心之後我看到的只是失望而已，我想只能責怪磁場不合吧，我們不夠年輕不夠漂亮，又不會講好聽巴結的話，所以非常自然地就被排外」。

蔡宛秦表示，「算了是該翻頁的時候了，你們最近搞不定的事情，若是想要繼續拉幾個替死鬼下水，我也不會跟你們客氣」。「終究還是那句話善有善報、惡有惡報、不是時候未到，而是即將來到，共勉之」。

柯文哲近日深陷政治獻金申報不實風波，柯團隊和委任會計師端木正對帳目錯誤原因說法不一，引起政壇關注，未料民眾黨在台南輔選主力之一的蔡宛秦，又發出不自殺聲明，更引來諸多揣測。（編輯：郭諭儒）1130813