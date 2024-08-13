政治獻金帳目錯誤 黃國昌：會計師犯錯還卸責
2024/8/13 14:09（8/14 17:18 更新）
（中央社記者謝幸恩台北13日電）台灣民眾黨主席柯文哲遭疑總統大選政治獻金申報不實。民眾黨立委黃國昌今天因另案出庭，庭後受訪時表示，會計師造成民眾黨的傷害，希望誠實面對，不要犯錯還卸責。
今年大選期間，黃國昌曾指控前雲林縣長蘇治芬替麥寮光電業者圍事，而被蘇治芬提告妨害名譽等罪。黃國昌今天到台北地檢署出庭說明，並於庭後接受媒體訪問。
針對柯文哲遭質疑總統大選政治獻金申報不實一事，北檢已向監察院調取資料並展開調查。黃國昌表示，雖然他未參與民眾黨內部調查，但昨天看到調查紀錄後，對於會計師端木正的行為相當驚訝。
黃國昌指出，端木正的行為造成民眾黨的傷害，希望端木正誠實面對，不要犯下嚴重錯誤，還卸責推託；民眾黨於調查過程中有清楚紀錄，民眾黨也會誠實面對問題、解決問題，針對內控不足進行檢討與改進。
媒體進一步詢問柯文哲和民眾黨是否對端木正提出告訴，黃國昌表示，此部分由黨內決定，但會計師未履行專業責任，為了便宜行事，而用調撥方式將款項灌到其他支出，不僅違反會計師職業道德規範，也涉及法律責任。（編輯：李淑華）1130813
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