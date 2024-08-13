柯文哲政治獻金爭議 綠：爭點未解反而問號更多

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（中央社記者林敬殷台北13日電）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實爭議，民進黨立法院黨團今天表示，民眾黨昨天記者會內容爭點未解，反帶來更多問號。民眾黨現在進入大切割、大甩鍋與政治誠信大崩盤階段，柯文哲不要再用政治素人說法博取同情，應具體向社會釋疑說明。

民進黨團幹事長吳思瑤今天在立法院舉行輿情回應記者會，針對柯文哲政治獻金爭議議題，做上述表示。

吳思瑤表示，民眾黨昨天在記者會上，針對外界質疑總統選舉涉及不實虛報、假帳等違法舞弊的諸多爭點，完全沒有清楚回應，愈解釋問號愈多，這是社會普遍的觀感。

吳思瑤指出，未解釋的爭點包括，木可公司與柯文哲競選總部的新台幣1300萬元授權金、時樂與尼奧2家公司未收到申報資料中逾916萬元的3筆款項卻列在帳上、蒔間公司在更改公司名稱3個月就獲得民眾黨1000萬元影音委託採購案、柯文哲妻子陳佩琪爆料，利用兒子當人頭成立公司等，全部都沒有說清楚。

吳思瑤說，目前民眾黨對外宣稱的申報不實金額是1817萬元，有15筆漏報，2筆誤報。社會最大的疑問是，漏報金額高達1817萬元，不是1817元，這對於財務作業非常不合常理，居然涉及虛偽的金額將近2000萬元，何況漏報虛報還可能衍生到人頭公司，包括木可、尼奧、時樂、蒔間，這些公司到底和競選辦公司扮演什麼角色，是否為外界質疑，左手通右手，樓上通樓下。

吳思瑤表示，就經驗法則來看，這麼巨額的漏報或不實，在作帳的階段就大有問題，把作帳應該要承擔的責任，包括單據要完全，流向要清楚，全甩鍋給最後端查帳的會計師，不合常理，也違反經驗法則，是不折不扣的甩鍋。

吳思瑤說，會計師向來負責最後端的簽證業務，端木正會計師事務所在柯文哲競辦的委託關係，卻是記帳又查帳，這不太符合經驗法則，現在還將作帳跟記帳混在一起，到底是誰便宜行事，民眾黨說會計師的擅自調節、便宜行事，「這符合合理的作業程序嗎？」顯然是不合理。

吳思瑤進一步指出，核對帳目變成去做帳，誰居然有這麼大權限可以去調節，沒有柯文哲競辦主事者的授權，怎麼可能拿到單據，創造出剪不斷理還亂的寄生公司、人頭公司，這不是會計師可以左右可以主導，社會也很難以接受，這已違反經驗法則，

吳思瑤表示，民眾黨全黨上下現在與周邊相關公司進入一個大切割時代、大甩鍋階段，也進入政治誠信大崩盤的階段，柯文哲的個人政治誠信，民眾黨標榜的新政治清廉形象大崩盤，柯文哲別再用政治素人的說法博取同情，繼續情勒小草，不要老狐狸老愛扮演小白兔的角色。

吳思瑤也向民眾黨立法院黨團總召黃國昌喊話表示，查弊案不用大打道德、正義大旗，也不用捨近求遠，民眾黨現在涉及違法舞弊，不是黃國昌一句便宜行事，相信柯文哲誠信可以帶過去，現在只證明一件事，柯文哲的新政治是假的，黃國昌的假正義是真的。（編輯：翟思嘉）1130813