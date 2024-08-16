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民眾黨中評會無結論 下週邀黃珊珊李文宗端木正說明

2024/8/16 13:40（8/16 18:23 更新）
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民眾黨主席柯文哲（右）陷政治獻金申報不實風波，民眾黨14日召開中央委員會，時任總統大選競選總幹事黃珊珊（中）在會中請辭中央委員，並與爭議黨員李文宗（左）、端木正一同移送中評會。（中央社檔案照片）
民眾黨主席柯文哲（右）陷政治獻金申報不實風波，民眾黨14日召開中央委員會，時任總統大選競選總幹事黃珊珊（中）在會中請辭中央委員，並與爭議黨員李文宗（左）、端木正一同移送中評會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北16日電）民眾黨中評會今天討論政治獻金風波的黨員懲處，但開會2小時仍未裁定。中評會指出，依據違紀調查執行辦法，將請當事人出席陳述說明，決議下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明再進行議處。

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，時任競選總幹事黃珊珊日前請辭中央委員，而民眾黨中央委員會也決議將黃珊珊、時任競總財務長李文宗、財務部委託的會計師端木正移送中評會議決。中評會今天中午開會討論。

外界原預料今天可能對黃珊珊等人祭出停權或除名處分，不過，中評會開會2個多小時，仍未裁定懲處。

中評會於開會後透過新聞稿表示，依「中央評議委員會違紀調查執行辦法」第6條啟動調查程序，7位委員全員出席開會釐清事實、了解過程；中評委經充分討論後，按第7條規定將請當事人出席陳述說明，決議將於下週邀請當事人黃珊珊、李文宗及端木正到場說明，後再進行議處。（編輯：謝佳珍）1130816

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