監院政黨政治獻金報告 民進黨短絀千萬、民眾黨選務支出0元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北15日電）監察院今天公布112年度政黨政治獻金會計報告書，民進黨去年政治獻金收入新台幣1.15億元、支出1.41億元，合計短絀2587餘萬元；國民黨收入1.52億元、支出1.46億元，結餘586萬餘元。

至於民眾黨，收入為8427萬元，支出為7103萬元，結餘為1356萬元。值得注意的是，去年是選舉年，國民黨、民進黨的政治獻金選務支出項目金額都高達上千萬元，但民眾黨在選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出欄位顯示為0元。

根據監察院公布資料，民進黨112年收入為新台幣1億1596萬4546元，包含個人捐贈收入7440萬9826元、營利事業捐贈收入3926萬500元等；支出為1億4184萬299元，包含選務費用6343萬5841元，捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出3347萬6500元、人事費用支出2092萬2976元、業務費支出2019萬4750元等。總計結餘為負2587萬5753元。

國民黨收入合計1億5256萬8726元，包含個人捐贈收入1億120萬2463元、營利事業捐贈收入4995萬1450元等；支出1億4670萬2830元，包含選務費用支出2321萬592元、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出1584萬元、人事費用支出5579萬3052元、業務費支出4460萬6712元等。總計結餘為586萬5896元。

民眾黨112年收入為8427萬5857元，包含個人捐贈收入4654萬8904元，營利事業捐贈收入3087萬5285元等；支出為7103萬90元，包含人事費用支出3669萬5599元，業務費用支出2813萬1776元等，選務費用支出、捐贈其推薦之公職候選人競選費用支出項目都顯示為0元。總計結餘為1356萬5767元。

民眾黨副秘書長許甫受訪表示，民眾黨的做法是由各部門編列各自預算，例如今年北平東路集會活動、榮星花園舉辦晚會，因為是由文宣部舉辦，就是由文宣部支應大部分的開銷。

許甫指出，民眾黨在政治獻金中的業務支出中有2800多萬元，各部門執行業務時也包含執行選務，因此沒有編列在選務支出費用項目。

至於「捐贈其推薦之公職候選人競選費用」為0元，許甫強調，民眾黨中央黨部雖有替各提名候選人輔選，但並未編列預算，因此該項目為0元。（編輯：張若瑤）1130815