民眾黨清廉度遭疑 林右昌：廉政機制法治比人治重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）民眾黨陷政治獻金疑雲，清廉度遭質疑。民進黨秘書長林右昌今天表示，民進黨有廉政機制，透過建立制度使黨的運作完善，相關委員會由專業人士擔任，不因人設事，「法治比人治重要」。

林右昌今天中午到民進黨台中市議會黨團，與地方黨部人員及市議員便當會，強化中央與地方的議題對接，由下而上凝聚共識；會前他接受媒體聯訪，對於民眾黨因政治獻金申報，黨的清廉度引發質疑，便當會上是否也會提點清廉應注意事項。

林右昌表示，不針對個別政黨，政黨政治各個政黨要自己注意；民進黨成立38年，有傳統、廉政的機制，每個政黨都會犯錯並非完美，要有法定機制、完整配套，廉政委員會由法律或其他專業人士擔任，不會是任何黨公職，才能獨立行使職權。

林右昌說，民進黨是有制度的政黨，相關違紀問題依照制度處理；民進黨創黨以來經過很多挫折，用制度讓政黨運作完善，不因人設事，不因個別事件讓黨受到很大挫敗，建立制度很重要，「法治比人治重要」。

媒體問，台中市長盧秀燕被視為國民黨2028年重要人選，此趟台中便當會是否提前布局。林右昌則說，不要什麼事情都往政治方向思考，執政黨最重要是把施政做好，行政院總預算即將要提出，很多都是地方所關心的建設，攸關台灣長遠、永續經營發展目標，這是執政黨所關心及重視，選舉考量並非眼前急迫工作。

被問及是否已有2026台中市長人選，林右昌表示，把事情做好、做對，人民自然會給機會與肯定；目前要讓民眾了解施政路線與目標，也拿出成績爭取選民認同與支持。

林右昌表示，暑期規劃許多下鄉行程，中午到台中與地方黨部、市議員等，針對政情、地方建設等廣泛交換意見，希望對未來中部地區耕耘可更深入，也有更多面向。

他強調，民進黨中央黨部不是在台北市北平東路，而是在部落、村里、市區、機車行，將走入基層、深入基層，接地氣是中央、地方黨部很重要工作。（編輯：陳仁華）1130819