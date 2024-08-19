黃珊珊：查出柯文哲政治獻金多筆誤登漏登 將向監察院更正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北19日電）民眾黨陷政治獻金申報不實風波。時任柯文哲競總總幹事的民眾黨立委黃珊珊今天表示，目前查出多筆政治獻金誤登與漏登狀況，將一一列出後，向監察院更正。

黃珊珊及時任競總副總幹事的民眾黨立法院黨團主任陳智菡，下午舉行柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會，說明政治獻金善後小組報告查帳進度。

黃珊珊指出，「誤登」部分，外界指便當費新台幣96萬餘元，其實是960元與110元的兩筆支出，但會計師在監察院誤登為96萬110元，是明顯誤登，造成總金額短差。另一筆誤登是將5萬6000元購買蜂蜜的雜支，被誤登為5600元。

黃珊珊說，「漏登」部分，這幾天把所有單據、憑證、匯款紀錄一一比對，有一筆是馬克杯製作費2萬9600元，在監察院系統沒有登錄，但有發票及匯款紀錄；另一筆是客製襪子3萬2761元，也沒登錄；還有一筆軟體使用費1萬8810元，這些都會一一列出、向監察院更正。

黃珊珊說，競選總部政治獻金申報過程有重大瑕疵，但所有捐款都用於大選，她要向支持民眾黨的民眾致上最深歉意。這也是黃珊珊繼12日舉行記者會時，因沒有管控好應管理好的作業，曾向所有人表達歉意後，再次致歉。

另外，黃珊珊表示，綠營質疑柯文哲造勢花475萬元、綠營辦座談只要18萬元，但兩者的規模、形式、人數都不一樣，難以類比；總統賴清德競選集會支出的前10筆，費用也將近1700萬元。

黃珊珊說，至於胖卡租賃車問題，監察院在函釋中就規定，政治獻金得支用於租用宣傳車輛，但不包括購買宣傳車輛，因為買車是有價資產，會有折舊、清算等問題，規定就是如此，胖卡租賃用在宣傳上也都如實申報。

媒體詢問，民眾黨總統大選民調費花了1400萬餘元，其中給求真民調990萬元，遭疑是假民調。黃珊珊表示，總統大選時的民調因為人力、資源有限，希望每天了解民意導向，因此是每天追蹤、滾動式民調，時間比較長，但所有民調都是按照科學方法，不可能有人做假民調。（編輯：蘇志宗）1130819