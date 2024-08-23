柯文哲：把帳務風波視為出麻疹 笑藍綠不敢誠實申報

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（中央社記者郭建伸台北23日電）陷入政治獻金風波的民眾黨主席柯文哲今天表示，媒體名嘴每天潑糞，他則想辦法把自己洗乾淨，但就把風波視為出麻疹，之後就有抵抗力。他說，至少民眾黨敢誠實申報，笑藍綠不敢誠實申報。

民眾黨今天在YouTube頻道播出「主席KP唉」節目，柯文哲在節目中談及近日帳務風波對民眾黨的挑戰。

柯文哲表示，民眾黨在過程中有錯誤，把核心業務外包，財務主管沒有重複確認，所以人家不是懷疑他的誠信，是懷疑他的治國能力。

柯文哲指出，至少查到現在沒有假發票、假帳，但在監察院系統亂登倒是真的，媒體名嘴每天指控都不需要證據，民眾黨每天反而都認真回應，「等於他們每天潑糞，我們要想辦法把自己洗乾淨」。

柯文哲說，一路挨打下來他也感到遺憾，台灣民主改革30年，好不容易推翻國民黨的黨國體制，但是現在司法與媒體變成政治工具。

柯文哲表示，民眾黨是誠實的政黨，誠實申報花多少錢，國民黨最厲害乾脆不要報就好，國民黨說其費用是新台幣2億元，但他認為「（再）加個零恐怕都不止」，民進黨說5億元也是不止，其他兩黨的帳一定比民眾黨更禁不起檢驗，但名嘴都不會去檢驗國民黨跟民進黨。

柯文哲指出，過程中有一些缺失，民眾黨會反省改進，他認為就把這次帳務風波當成出麻疹，反正出麻疹就有抵抗力，至少民眾黨還敢誠實申報，笑國民黨、民進黨不敢誠實申報。

柯文哲說，民眾黨作為小黨就是人不夠，每個員工都混著用，除了賣紀念品還要記帳，但這都不是理由，失敗就是失敗，應思考現有人力應做更好使用。

談及黨內近日砲火四射，柯文哲表示，民進黨的公職人員若出事，時常全黨沒聲音，只有發言人講話，民眾黨相對很自由，「一人一把號，各吹各的號」，雖是民眾黨的特色，但也造成民眾黨外界觀感不好。

柯文哲說，如何在大鳴大放、黨內民主、黨內紀律取得平衡，他在思考如何做才會更好。（編輯：蘇志宗）1130823