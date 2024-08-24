柯文哲諷沒被羈押吞曲棍球？王世堅：建議賭高空彈跳

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（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金風波，民進黨立委王世堅日前表示，若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望，但遭柯文哲反嗆若沒被羈押，「你要不要吞曲棍球？」對此，王世堅今天回應，他不會落井下石，但建議可以賭高空彈跳。

王世堅日前表示，若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望。柯文哲今天回應，王世堅是典型耍嘴皮，立法院長韓國瑜當年擔任北農總經理時也跟王世堅對賭曲棍球，他也要跟王世堅說，不要講風涼話，要賭就賭大的，「若我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球？」

對此，王世堅下午受訪提到，他對柯文哲的評論都是基於事實、合乎情理，但他唯一錯的是破壞柯文哲看豪宅、買豪宅的心情，所以柯文哲就要鬥嘴。

王世堅指出，他不會落井下石，柯文哲已卸下首都市長光環、沒有任何權柄，現在社會焦點是柯文哲收割「小草」捐款，去購買億萬豪宅，這是何等殘忍，「過去說的居住正義，變成豪宅上億」。

王世堅強調，要賭就賭大的、且可行的事，例如來賭高空彈跳。他不想在此時消遣柯文哲，柯文哲已經被踹到一邊去，若再補踹兩腳，這是孬種行為，他是帶著不勝唏噓的心情評論這一切。（編輯：林克倫、張若瑤）1130824