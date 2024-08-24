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高空彈跳當賭注 醫提醒頸椎受傷風險、嚴重恐致癱

2024/8/24 18:38（8/24 18:56 更新）
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高空彈跳有風險，醫師24日指出，若年紀大、關節活動度低，或未妥善暖身就貿然挑戰，容易造成頸椎等關節受傷，若成「揮鞭症候群」嚴重恐致癱，危險性不可小覷。圖為頸椎不適示意圖。中央社記者曾以寧攝 113年8月24日
高空彈跳有風險，醫師24日指出，若年紀大、關節活動度低，或未妥善暖身就貿然挑戰，容易造成頸椎等關節受傷，若成「揮鞭症候群」嚴重恐致癱，危險性不可小覷。圖為頸椎不適示意圖。中央社記者曾以寧攝 113年8月24日
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（中央社記者曾以寧台北24日電）民進黨立委王世堅今天喊出要跟民眾黨主席柯文哲賭高空彈跳。醫師指出，若年紀大關節活動度低，或未妥善暖身，容易造成頸椎等關節受傷，若成「揮鞭症候群」嚴重恐致癱。

柯文哲陷政治獻金風波，民進黨立委王世堅日前受訪說，若他被關會帶便當探望。對此，柯文哲回擊，要王世堅不要講風涼話，要賭就賭大的，「若我沒有被羈押，你要不要吞曲棍球？」王世堅今天接受媒體採訪時再度回擊，如果要賭就賭做得到的，「賭高空彈跳敢嗎？」

中華民國骨科醫學會理事長詹益聖今天接受媒體電訪表示，高空彈跳的過程會從高速墜落、再緊急剎車，若未做好防護，容易造成關節扭傷、拉傷，或甚至脫臼，都有可能。

詹益聖說明，各部位中，因頸椎承受壓力較大，最容易受傷。往下墜過程中又急停往回拉，脖子像鞭子一樣快速甩動，會造成「揮鞭症候群」。

根據台灣脊椎中心網站資訊，若過度使力或是外力太大，讓頸部無法控制地如抽鞭般甩動，就可能立即對頸部造成肌肉拉傷、韌帶鬆脫、骨骼破裂、關節移位、神經壓迫，甚至脊髓損傷等傷害，危險性不可小覷。

揮鞭症候群症狀，詹益聖指出，因為脊椎神經受壓迫，常見可能造成雙手麻痺、疼痛感，若狀況嚴重，更可能造成呼吸困難，或上、下肢癱瘓。

高空彈跳防受傷，詹益聖提醒，做極限運動前，務必在老師、教練帶領下充分熱身，過程中要穿戴適當防護設備；年紀較大者則要注意，因關節退化，活動度、靈活度較差，造成關節損傷、卡到等後遺症的機率與嚴重度，都會比關節靈活的年輕人更高。

此外，本身若關節、頸部、脊椎平時就有痠痛問題，更要先檢查清楚，請醫師進行專業評估。詹益聖說明，若本身已經有關節滑脫卻不自知，又承受更大的力量，可能造成滑脫惡化，導致神經、脊髓壓迫，甚至可能導致半身不遂等併發症。（編輯：李亨山）1130824

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