爭議不斷黨內要求柯文哲請辭 陳智菡：應以團結優先

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（中央社記者郭建伸台北28日電）民眾黨主席柯文哲近日陷帳務及購置房產風波，傳出黨內要求柯文哲請辭。民眾黨團主任陳智菡表示，很多黨員希望第三勢力可以延續並趕快站起來，但她也知道有意見領袖私下串連運作，目前仍應以團結為優先。

柯文哲近日不僅陷政治獻金風波，也遭披露動用選舉補助款，新台幣4300萬元現金購置個人辦公室，引發外界質疑。聯合報今天報導，曾披民眾黨戰袍選立委的淡江大學助理教授何景榮呼籲，柯文哲應請辭黨主席，由中央委員黃國昌暫代。

柯文哲今天上午步出家門時也被大批媒體圍堵。媒體詢問，是否會請辭黨主席，柯文哲未多作回應，隨即搭車離去。

陳智菡上午接受媒體聯訪，談及黨內逼宮要求柯文哲請辭主席時表示，民眾黨目前面臨艱困挑戰，各種聲音都有，很多黨員希望第三勢力可以延續，並希望民眾黨能夠反省檢討後趕快站起來，做好在野黨監督政府的角色，因此他們會虛心聆聽黨員想法。

陳智菡表示，她知道有些意見領袖私下串連，希望能說服支持者在黨內運作，但目前應以團結為優先並把事情釐清，屆時就會知道責任歸屬。

由於柯文哲昨天表示，週四將開記者會說明查帳進度，媒體詢問明天的記者會內容是否會觸及京華城爭議。

陳智菡表示，最近不論是政治獻金、購置商辦，金額、項目都被混雜在一起，為避免製造外界誤解、以訛傳訛，明天的記者會將聚焦在政治獻金案，包含虛報的過程及金額流向，屆時將提供完整單據並清楚交代。

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至於購置商辦爭議，陳智菡表示，1/3的政黨補助款直接捐給黨，各黨作法都一致，剩下2/3要先回捐用於黨務或直接用於黨務，各黨都有不同作法，柯文哲並不是購置自己的不動產或納為私用，所有規劃都是以政黨發展為主。

陳智菡表示，很多事情傳出時都沒經過查證，外界試圖以片段資訊導引成違法情事，是戴上偏見和有色眼鏡詮釋；就她了解，當初購置立法院附近的商辦，是因為民眾黨目前以立法院為中心，但民眾黨的辦公空間有限，不可能像遊牧民族一樣搬來搬去，未來除了個人辦公室，也可用於智庫開會。（編輯：林淑媛）1130828