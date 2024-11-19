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民眾黨將改選黨代表 新北黨部11/24辦政見發表會

2024/11/19 13:17
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（中央社記者高華謙新北19日電）民眾黨黨代表改選12月7日登場。新北黨部主委陳世軒說，11月24日將舉辦新北黨代表參選人政見發表會，每位參選人有3分鐘闡述政見，目前已收到不少報名表單。

民眾黨第2屆黨代表年底將屆滿卸任，中央黨部規劃年底舉辦第3屆黨代表選舉，全台將選出111席票選黨代表；據規劃，黨代表選舉日定於12月7日，採網路投票方式舉行。

陳世軒表示，這次申請參加黨代表改選的黨員比上次更多，說明了黨員參與黨務意願更高，對黨的發展也有更多想法，因此新北黨部決定舉辦政見發表會，每位黨代表參選人有3分鐘公開說明對黨的想法、組織運作、願景藍圖等，公開爭取黨員支持。

陳世軒說，政見發表會將在11月24日下午2時於新莊農會4樓禮堂舉行，民眾黨副秘書長許甫也將出席發表會。

陳世軒表示，發表會除了歡迎新北黨員到場觀賞聆聽政見，這次也特別跟長期支持民眾黨的YT頻道「Dear NaNa」「我家阿北啦TV」合作，除了新北市黨部臉書，也可透過這2個YT頻道觀看直播政見會。（編輯：方沛清）1131119

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