增「麟洋路」別名遭疑蹭熱度 北市府：探討可能性

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市長蔣萬安昨天拋出中山國中前道路設「麟洋路」別名構想，遭立委吳思瑤質疑蹭熱度蹭過頭。市府回應，蔣萬安盼彰顯「麟洋配」奮戰精神，因此提出並探討設別名的可能性。

蔣萬安昨天在台北市政府舉辦的「奧運英雄時尚派對」上宣布，將推動中山國中前復興北路361巷新增別名「麟洋路」，讓在巴黎奧運衛冕羽球男雙金牌的王齊麟與李洋，兩人拚搏奮戰到最後的精神能持續傳承，並成為台北市的DNA。

民進黨立委吳思瑤今天在臉書發文表示，前總統蔣介石治台時期除了大搞威權崇拜，還會利用道路命名來作為「政治恩寵」的工具，這種威權遺物在追求轉型正義的今日早該翻頁、平反，但偏偏蔣萬安還在搞「麟洋路」這種粗劣的政治操作。

吳思瑤批評，蔣萬安想設「麟洋路」是在消費奧運英雄、消費對其政治立場有利的他者，圖運動族群及年輕選票。她質疑，全台灣有上百條「中正路」，蔣萬安是否敢開刀更名。

台北市政府副發言人葉向媛回應，蔣萬安是希望找到彰顯「麟洋配」奮戰精神的方法，而提出設置中山國中校門口道路別名的想法，並探討可能性，而不是更名。

葉向媛指出，過程會依照現行法規，由機關、團體或設籍台北市的公民，取得當地1/5以上公民共同提案後提請民政局審查，再經市府跨局處組成審議會議通過，並有當地1/2以上公民連署支持，才會進一步討論設置細節。

葉向媛說，一切都會以既有的法規機制及民意為依歸，「這和威權有什麼關係？請吳思瑤委員搞清楚狀況再發言」。（編輯：李錫璋）1130817