本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 政治

政院：整體電力充足 努力在北台灣開發電源

2024/8/16 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院發言人陳世凱昨天表示，北北基桃電力開發困難，2023年北部供需差距近200億度。他今天強調，台灣整體電力充足，但是區域電力不均衡，政府跟台電會更努力在北台灣做電網以及電源開發。

桃園市長張善政日前表示，中央宣示台灣不缺電，台電卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心不核准供電，令人費解。

陳世凱昨天在行政院會後記者會解釋，「沒有錯，現在北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難」，北部發電量少於用電量，去年北部用電量930億度，發電量只有750億度，供需之間的差距近200億度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜接連向中央喊話，要求正視能源議題，不能忽略產業發展。陳世凱今天參與行政院親子日活動後接受媒體訪問，他強調，台灣整體電力充足，但是區域電力不均衡，政府跟台電會更努力在北台灣做電網以及電源開發。

陳世凱說明，政府非常支持北部地區電源開發等規劃，同時也會積極努力與地方溝通，請民眾放心。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1130816

#台電會
#台灣
#張善政
#蔣萬安
#北台灣
#行政院
#侯友宜
#桃園
#陳世凱
陳世凱
政院：北部電力確實不足 供需差距達200億度行政院：調查局啟動金融掃黑 5天查獲金額逾30億元
蔣萬安
台電：台灣總體不缺電 但不能長期依賴中南部送電規模5.7地震北捷巡軌無異常 全線恢復正常營運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：