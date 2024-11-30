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世界拳總年終賽黃筱雯壓倒性勝巴西選手 晉級金牌戰
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世界拳總年終賽黃筱雯5比0勝巴西女將 晉級金牌戰

2024/11/30 10:06（11/30 10:52 更新）
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台灣拳擊女將黃筱雯。（圖取自facebook.com/OfficialWorldBoxing）
台灣拳擊女將黃筱雯。（圖取自facebook.com/OfficialWorldBoxing）
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（中央社記者陳容琛台北30日電）拳擊女將黃筱雯今天在世界拳擊總會（WB）年終總決賽的女子54公斤級4強戰，以5比0橫掃巴西好手查葛斯（Tatiana Chagas），前進金牌戰，將與蒙古女將奧雲策格拚金牌。

黃筱雯雖在第1回合未獲所有裁判青睞，但隨比賽進行，逐漸獲裁判認可，以5比0擊敗對手，下一戰將與杭州亞洲運動會銅牌得主奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg）拚金牌。

無緣站上巴黎奧林匹克運動會頒獎台的黃筱雯返台短暫休息後，隨即前往日本高強度移地訓練，鎖定近期在英國舉辦的WB年終賽，藉比賽找回實戰手感，檢視訓練成果，並觀察其他對手打法，作為明年度訓練方向。

黃筱雯首輪輪空，前役以5比0力退泰國好手阿披莎達（Apisada Tantawa），挺進4強保底銅牌。

至於挑戰女子50公斤級的劉宇珊跟隨1988年漢城奧運拳擊國手父親劉欣宏道路，踏上拳擊路，在這次年終賽一路挺進4強，可惜4強戰以0比5不敵日本好手篠原光，無緣前進金牌戰，但也摘下生涯具意義的1面銅牌。（編輯：李明宗）1131130

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黃筱雯
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