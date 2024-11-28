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世青少桌球賽 吳映萱陳忞昕晉U15女雙決賽

2024/11/28 00:16
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）在瑞典舉辦的世界青少年桌球錦標賽，在台灣分屬不同球團的吳映萱與陳忞昕首度搭檔，今晚在U15女雙4強，以直落3力挫葡萄牙的李爾與波蘭的萊科斯卡，闖進金牌戰，締造隊史新猷。

吳映萱與陳忞昕日前從中華桌球排名賽資格賽出線後，變得更有自信，兩人這次征戰世界青少年桌球錦標賽，先是幫U15女團鍍銀，女雙則是連過2關，闖進4強。

教練吳志祺接受中央社訪問時表示，吳映萱與陳忞昕因分屬國泰、合庫球團，來到當地後才開始搭配，從一開始不熟悉，到逐漸培養出默契。

吳映萱與陳忞昕4強碰上葡萄牙的李爾（Julia Leal）與波蘭的萊科斯卡（Katarzyna Rajkowska），開賽就連拿6分，有了好的開始，並以11比5搶下首局。

台灣組合次局繼續壓制對手，以11比7再下一城，第3局同樣未遭遇對手太多抵抗，以11比6贏得勝利。

台灣組合在搶下U15女雙隊史首張決賽門票後，接下來將與韓國組合崔瑞妍與許玴玪爭奪金牌，其中陳忞昕剛在女單16強4比2淘汰許玴玪。吳志祺看好這組台灣組合，很有機會拿下這次台灣隊首面金牌。（編輯：楊昭彥）1131128

#台灣
#葡萄牙
陳忞昕
桌球世青少女團行李遲到仍奪2銀 U15女雙晉4強
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