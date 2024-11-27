亞洲少棒錦標賽杜凱恩開轟 台灣複賽首戰16比0勝中國

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）亞洲少棒錦標賽台灣今天複賽首戰與中國交手，兩任投手黃劼恩、郭泓毅聯手壓制無失分，台灣隊1、3局各得8分，杜凱恩開轟，終場以16比0、4局搶下勝利。

2024年亞洲少棒錦標賽台灣以分組第2名晉級複賽，今天複賽首戰與中國隊交手投打發揮，先發投手黃劼恩開賽連抓6個出局數，3局上由投手郭泓毅接替登板，雖被敲出1支安打，但沒讓中國隊延續攻勢，4局上連飆3K、替球隊守住勝利。

台灣隊開賽就有攻勢，1局下靠著保送、暴投、安打、失誤先馳得點，再靠著投手犯規跑回第2分，周震泉安打添分，1人出局後接連選到3次四壞保送擠回1分，2人出局後蘇宇翔安打添分，再靠著失誤多跑回分數，田允祈補上安打、一棒再添2分，開賽就攻下8分大局。

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台灣隊3局下再起攻勢，首名打者保送上壘，杜凱恩敲出2分砲，再靠著安打、觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，滿壘再接連選到2次四壞保送、1次觸身球保送擠回3分，葉承翰安打送回2分，蘇宇翔補上安打，送回單局第8分。

台灣隊後援投手郭泓毅投2局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，球隊搶勝、郭泓毅是勝投；台灣隊明天複賽將與日本隊交手。（編輯：李亨山）1131127