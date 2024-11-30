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U12亞少棒台灣奪冠近百人接機 教頭：12強賽很大鼓舞

2024/11/30 18:01（11/30 19:04 更新）
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U12亞洲少棒錦標賽台灣隊29日在冠軍戰擊敗韓國、成功衛冕冠軍寶座，球隊30日下午返抵台北松山機場，全體球員以冠軍獎盃為中心圍圈慶祝。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
U12亞洲少棒錦標賽台灣隊29日在冠軍戰擊敗韓國、成功衛冕冠軍寶座，球隊30日下午返抵台北松山機場，全體球員以冠軍獎盃為中心圍圈慶祝。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12亞洲少棒錦標賽台灣奪下隊史第8冠，今天返台吸引近百人熱鬧接機，總教練章子健提到世界12強奪冠給球員很大鼓舞，也鼓勵球員們就是少棒台灣最強球員，很榮幸將冠軍盃帶回台灣。

亞洲少棒錦標賽在日本松山舉行，台灣隊昨天冠軍戰擊敗韓國完成連霸、奪下隊史第8冠，今天教練、球員搭機返台，松山機場湧入接機的家長、獻花圈的棒球隊，還不時有路過的民眾也停來一睹小球員風采，氣氛熱絡，球員教練一現身，家長們也高唱「台灣尚勇」熱烈歡迎。

此次由台北市取得組訓權，北市福林國小棒球隊總教練章子健掌兵符，挑選出明星隊參賽，章子健感謝國人關心，也提到日本松山當地氣溫低，清晨溫度僅攝氏6、7度，前幾天球員都還在適應天氣狀況，也有準備了很多暖暖包，對球員來說也是很特別的體驗。

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亞洲少棒賽比賽期間與世界12強棒球賽有重疊，章子健表示，全隊都會看轉播關注比賽，12強賽的學長們可以奪冠，對小球員來說也是很大的鼓舞。

章子健表示，從集訓約一個月、比賽期約10天，期間明顯感受到球員的求勝企圖心，其實不會擔心球員的球技，主要是怕很多球員是首度面對國際大賽會怯場，但也一直鼓勵他們，大家是少棒階段國內最好的球員，要有自信，好好享受比賽，也很開心球員們都有做到，才可以有好的結果。（編輯：陳政偉）1131130

U12亞洲少棒錦標賽台灣隊29日成功衛冕冠軍寶座，小將們30日搭機返抵國門，在台北松山機場受到熱烈歡迎，披著花圈開心合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
U12亞洲少棒錦標賽台灣隊29日成功衛冕冠軍寶座，小將們30日搭機返抵國門，在台北松山機場受到熱烈歡迎，披著花圈開心合影留念。中央社記者趙世勳攝 113年11月30日
U12亞洲少棒錦標賽台灣隊29日成功奪冠完成連霸，小將們30日帶著獎盃榮耀返抵台北松山機場，現場聚集大批媒體關注。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
U12亞洲少棒錦標賽台灣隊29日成功奪冠完成連霸，小將們30日帶著獎盃榮耀返抵台北松山機場，現場聚集大批媒體關注。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
2024第11屆U12亞洲少棒錦標賽圓滿落幕，台灣小將再度抱回冠軍獎盃，30日全隊搭機返抵台北松山機場，入境後圍圈進行勝利慶祝儀式，吸引眾人目光。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
2024第11屆U12亞洲少棒錦標賽圓滿落幕，台灣小將再度抱回冠軍獎盃，30日全隊搭機返抵台北松山機場，入境後圍圈進行勝利慶祝儀式，吸引眾人目光。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
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