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U12亞少棒台灣隊長周震泉先發投手獎 教頭看好未來性

2024/11/30 18:13（11/30 18:25 更新）
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2024年U12亞洲少棒錦標賽台灣隊奪冠回台，30日下午搭機返抵台北松山機場，隊長周震泉（前左）帶著冠軍獎盃現身，受到接機親友熱烈歡迎。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
2024年U12亞洲少棒錦標賽台灣隊奪冠回台，30日下午搭機返抵台北松山機場，隊長周震泉（前左）帶著冠軍獎盃現身，受到接機親友熱烈歡迎。中央社記者趙世勳攝　113年11月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）U12亞洲少棒錦標賽奪冠，「台灣隊長」周震泉奪下明星隊最佳先發投手獎，側投周震泉進壘角度特殊是優勢，總教練章子健給高評價，目前投打都有不錯條件，看好未來以投手身分挑戰職棒。

亞洲少棒錦標賽「台灣隊長」周震泉投打有表現，預賽對泰國、韓國都有登板，但對韓國後援被敲再見轟，複賽對日本先發6局飆10K、無失分奪下勝投，表現亮眼；打擊方面6場出賽總計13打數敲出6支安打，貢獻5分打點。

周震泉預賽對韓國被敲再見轟，他表示，冠軍戰再碰上韓國特別想要贏，自評此次投打表現都還可以，國際賽學經驗，面對實力相當的對手心態可以更穩定，也更有自信可以贏下。

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周震泉是來自福林國小的球員，也是此次台灣隊總教練章子健子弟兵，章子健表示，周震泉透過持續引導、訓練，蠻看好未來成長，投球方面因為是側投、姿勢特殊是優勢，也具有腳程，打擊方面具備攻擊力量，持續成長看好未來挑戰職棒。

周震泉表示，目前沒有特別喜歡投球還是打擊，自認側投姿勢進壘角度特殊是優勢，也提到有關注世界12強棒球賽比賽，對冠軍戰林家正、陳傑憲開轟印象深刻，但偶像是中信兄弟詹子賢，「因為他的打擊動作很帥。」（編輯：陳政偉）1131130

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