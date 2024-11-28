U12亞洲少棒台灣完封日本 晉級冠軍戰抗韓

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）U12亞洲少棒錦標賽台灣隊今天複賽最後一戰與日本隊交手，在先發投手周震泉6局好投、10次三振壓制下，最後鏖戰到突破僵局制，台灣隊以1比0搶勝，明天冠軍戰將與韓國交手。

繼世界12強棒球賽台灣隊在東京巨蛋以4比0完封日本隊之後，基層棒球在日本的賽事也傳出捷報。U12亞洲少棒錦標賽在日本愛媛縣舉行，台灣隊在預賽以分組第2晉級複賽，並在昨天複賽首戰以16比0大勝中國，今天則是與日本隊交手。

雙方在前6局都沒有辦法攻下分數，台灣隊先發投手周震泉用88球主投6局，僅被敲出1支安打，投出2次保送，飆出10次三振，沒有失分。

到了延長賽突破僵局制，蘇宇翔犧牲短打護送跑者到二、三壘，接著林暐諺點出內野安打，送回全場唯一1分。7局下台灣隊由松以勒接替登板，三振掉首名打者之後，壘上跑者又遭到牽制形成雙殺，最後製造滾地球出局，終場台灣隊以1比0擊退日本隊。

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台灣隊此次由國內選拔賽華南金控盃少棒賽奪冠隊伍台北市隊取得組訓權，由總教練章子健領軍，明天在冠軍戰將與韓國隊交手，預賽時台灣隊以0比1不敵韓國，明天要上演復仇戰。

亞洲少棒錦標賽前3名可以取得明年在台灣台南舉辦的U12世界盃棒球賽參賽權，台灣隊身為地主已經確定可以打U12世界盃，由於台灣隊已確定打進前3名，扣掉地主台灣隊的名額後，WBSC（世界棒壘球總會）會再決定另一席外卡資格，不限於亞洲球隊。（編輯：吳協昌）1131128