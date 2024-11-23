亞洲少棒賽開打 台灣16安擊退泰國搶首勝

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）亞洲少棒錦標賽今天開打，台灣首戰與泰國交手投打發揮，團隊敲出16支安打，蘇宇翔4安5打點、楊柏勛開轟，終場以24比0、4局搶下首勝。

2024年BFA亞洲少棒錦標賽在日本松山開打，此次總計8支球隊參賽，台灣與韓國、香港、泰國分在B組，A組在有地主日本、中國、印度和菲律賓，預賽採分組循環賽制，分組前兩名球隊晉級超級循環賽制（Super Round）複賽，冠軍29日出爐。

台灣今天首戰與泰國交手採投手車輪戰，周震泉、郭泓毅、黃力垣、松以勒接連登板，各投1局沒被敲出安打，合計送出9次三振、無失分，壓制對手打線。

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台灣團隊敲出16支安打，加上泰國隊出現多達8次守備失誤，首局攻下9分、2局攻下15分，4棒蘇宇翔單場4打數敲出4支安打，貢獻5分打點、打擊表現最亮眼，楊柏勛替補上場，2局下敲出2分砲，單場也有2支安打。

台灣隊此次由國內選拔賽華南金控盃少棒賽奪冠隊伍台北市隊取得組訓權，由總教練章子健領軍，今天搶下首勝，明天將與香港交手，預賽最後一戰與韓國碰頭。（編輯：李亨山）1131123